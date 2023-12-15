ОКР прекратил финансирование российских спортсменов в нейтральном статусе

«В рекомендациях МОК было чётко сказано, что спортсмены, желающие обрести нейтральный статус, должны отказаться не только от флага и гимна, но и от своего национального олимпийского комитета. Так что любой спортсмен, который решится на это, и получит поддержку ОКР — нарушит это правило», — добавил Станислав Поздняков.