Нейтральным спортсменам помогут с поиском финансирования

«Если спортсмен принял решение участвовать, то ему надо будет самому искать источники финансирования. Мы будем помогать, но это уже другой вопрос, другой шаг. Надо понять, в каком виде он может получить эту помощь, потому что по новым правилам он не может ассоциироваться ни с НОК, ни с федерацией», — заявил Титов.