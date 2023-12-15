Олимпийская чемпионка признала МОК изжившим себя

«МОК изжил себя. Надо проводить контрмеры, организовывать свои соревнования, развивать спорт внутри страны. Нужно выходить с предложениями Игр БРИКС , Игр Дружбы, работать в этом направлении. А обращать внимание на их посылы — неправильно и неактуально», — заявила Ишмуратова.

Изначально сообщалось, что лицензии на Игры получили восемь россиян и три белоруса, однако 13 декабря пресс-служба МОК исправила эти данные. Теперь на сайте организации написано, что квоты на Олимпиаду завоевали шесть российских и пять белорусских атлетов.