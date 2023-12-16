Костомаров о своей супруге: у нее появился 46-летний ребенок

Олимпийский чемпион в танцах на льду Роман Костомаров в интервью Первому каналу заявил, что ему было тяжело смириться с тем, что он лишился самостоятельности из-за ампутаций, а также поблагодарил свою супругу — призерку Олимпийских игр Оксану Домнину — за поддержку.

«Я чрезмерно благодарен своей жене, которую люблю, которая была со мной на протяжении всего времени, а сейчас помогает мне во всем, ухаживает и кормит. Весь быт на ней. У нее появился 46-летний ребенок», — заявил Костомаров.

В начале января 2023 года Роман Костомаров был госпитализирован после новогодних выступлений в шоу на открытом воздухе. Сообщалось, что он попал в реанимацию с пневмонией и находился на искусственной вентиляции легких, а его состояние оценивалось как крайне тяжелое. Затем он проходил лечение в Коммунарке. Ему ампутировали части рук и ног. В начале июля 2023 года фигуриста выписали из больницы.