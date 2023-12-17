Роман Костомаров признался, что жалел о согласии на ампутацию

Фигурист и олимпийский чемпион Роман Костомаров признался в программе "Эксклюзив" на Первом канале, что период восстановления после ампутации голеней и частично кистей рук дался ему нелегко. Он рассказал, что сам принял это тяжелое решение, но впоследствии не раз жалел об этом.

"Я был на обезболивающих, еще на чем-то, весь на препаратах каких-то, чтобы я мог принимать какие-то решения. Но я сказал "да". Потом, через какое-то время, конечно, я много раз об этом жалел", - поделился Роман с ведущим Дмитрием Борисовым.

Он пояснил, что такие чувства могут посетить любого человека, который "лишается своих конечностей". Костомаров не понимал, что ему дальше делать в жизни, ведь он в первую очередь фигурист, спортсмен.

"Я не чувствовал боли до того момента, как мне сообщили, что необходимо ампутировать ноги-руки. Я был в коме и, в общем, мне было хорошо. Ощутил весь ужас, когда очнулся и нужно было принимать решение по поводу проведения операции", - пояснил спортсмен.

В то же время Роман не представляет, что могло произойти, если бы он отказался от ампутации. "Если бы я сказал "нет", наверное, меня не прооперировали бы, и просто пошла бы гангрена", - рассудил Костомаров.