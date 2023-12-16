На детском турнире подрались тренеры «Крыльев Советов» и «Красной машины»
Хоккейные тренеры подрались на детском турнире.
Драка возникла между тренерами «Крыльев Советов» Павлом Платоновым и «Красной машины» Никитой Илларионовым. В ходе Платонов напал на Илларионова и избил его.
Ситуацию прокомментировала директор хоккейного клуба «Крылья Советов» Алена Крылова.
– В настоящее время тренер возвращается с детьми с турнира. Как только будет в офисе, будем беседовать и выяснять, что за ситуация.
Пока подробной информации нет, есть информация из нескольких источников, но подробной от первого лица пока нет.
– То есть пока на данный момент вы не можете сказать, какие грозят санкции тренеру?
– Безусловно. Но, естественно, за неспортивное поведение, если так можно выразиться в данной ситуации, санкции будут в отношении тренера.
Но какие – решение будет принято после того, как выслушаем его точку зрения и его видение произошедшей ситуации от первого лица, – сказала Крылова.