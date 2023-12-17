Российский пловец рассказал о различиях в менталитете россиян и американцев

«Ты уже пару лет учишься в Стэнфорде. Действительно ли есть различия в менталитете между американцами и россиянами, о которых так часто говорят? Стандартный вопрос про мою жизнь в Америке (смеётся). Конечно, эта разница есть. Проявляется это прежде всего в отношении к людям и общении. Там у всех зашкаливает лицемерие. В России люди более живые. Они могут сказать открыто то, что действительно считают. Они более искренние. В Америке же очень сложно в этом плане. Там люди могут рассказывать, насколько им что-то важно, как они переживают, а, на самом деле, им будет абсолютно все равно», — сказал Минаков в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Татьяне Постниковой.