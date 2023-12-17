В ноябре чаще других на допинг проверялись игроки «Зенита», «Оренбурга» и «Ахмата»

Футболисты «Зенита» , «Оренбурга» и «Ахмата» чаще других проверялись на допинг в ноябре. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на материалы антидопингового агентства РУСАДА , имеющиеся в их распоряжении.

По информации источника, в ноябре были проверены по три игрока из этих клубов: Никита Базилевский, Никита Лобов и Богдан Москвичев (все — «Зенит»), Арсен Адамов, Кирилл Капленко и Данила Хотулев (все — «Оренбург»), Евгений Харин, Иван Олейников и Гиорги Шелия (все — «Ахмат»).