Костомаров впервые после ампутации выступил в ледовом шоу на коньках

Олимпийский чемпион по фигурному катанию Роман Костомаров впервые после перенесенной ампутации конечностей выступил в ледовом шоу на коньках.

Победитель Игр-2006 в Турине в паре с Татьяной Навкой Роман Костомаров в воскресенье выступил на коньках в шоу бывшего фигуриста, продюсера и хореографа Ильи Авербуха.

Как сообщает РИА Новости, шоу посвященное 50-летию Авербуха, проходит в воскресенье в Москве.

Костомаров был госпитализирован с воспалением легких 10 января 2023 года. Из-за осложнений и появившегося некроза врачи были вынуждены ампутировать ему части рук и ног. Всего он провел в больнице 175 дней.