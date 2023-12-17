Андрей Мостовой вместе с подругой Мудрика сходил на концерт в Дубае

Футболист петербургского «Зенита» Андрей Мостовой посетил рэп-концерт в Дубае вместе с Виолеттой Грачёвой — подругой украинского игрока «Челси» Михаила Мудрика. Об этом сообщает «Чемпионат».

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Издание отмечает, что Мостовой и Грачёва одновременно выложили отчеты в соцсетях о данном культурном мероприятии. При этом у историй совпала геолокация.

Известно, что Мостовой также активно лайкает аккаунты Грачёвой. Ранее они уже публиковали сториз с одинаковой геолокацией. Так, летом 2022 года они выложили одинаковые истории о лодочных катаниях в Петербурге.

Сам Мудрик тоже следит за сториз Грачевой и отмечает понравившиеся. Из-за этого Михаила и Виолетту не раз оскорбляли украинские пользователи в соцсетях.