Захарова предложила создать игры для «альтернативно одаренных» украинских спортсменов

Спортивным федерациям следует создать игры для «альтернативно одаренных» и направлять на них тех украинских спортсменов, которые отказываются соревноваться с россиянами, отметила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. Об этом пишут «Известия».

Захарова предложила создать игры для «альтернативно одаренных» украинских спортсменов
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Ранее 21-летняя украинская теннисистка Марта Костюк отказалась выходить на корт с 16-летней Миррой Андреевой в финале выставочного турнира во Франции. Свой отказ она объяснила «геополитическими причинами».

Андреева прокомментировала поражение от мужчины после отказа Костюк

«Мне кажется, таким, которым постоянно требуется особое отношение, нужно создать игры для альтернативно одаренных», — предложила Захарова.

Напомним, что ранее украинские теннисистки не отказывались от матчей с российскими и белорусскими спортсменками. Так, Леся Цуренко сыграла с Дарьей Касаткиной, а Элина Светолина — с Александрой Соснович. Вместе с тем, после окончания матчей они отказались пожимать руки соперницам.

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