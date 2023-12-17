Захарова предложила создать игры для «альтернативно одаренных» украинских спортсменов

Спортивным федерациям следует создать игры для «альтернативно одаренных» и направлять на них тех украинских спортсменов, которые отказываются соревноваться с россиянами, отметила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. Об этом пишут «Известия».

Ранее 21-летняя украинская теннисистка Марта Костюк отказалась выходить на корт с 16-летней Миррой Андреевой в финале выставочного турнира во Франции. Свой отказ она объяснила «геополитическими причинами».

«Мне кажется, таким, которым постоянно требуется особое отношение, нужно создать игры для альтернативно одаренных», — предложила Захарова.