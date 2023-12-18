Путин: ожидаем, что представители из СНГ примут активное участие в Играх дружбы

Президент России Владимир Путин выступил с видеообращением к участникам заседания Совета глав правительств СНГ, в ходе которого отметил, что ожидает активного участия представителей стран СНГ на Играх будущего и Всемирных играх дружбы.

«РФ ожидает, что участники из СНГ примут активное участие в предстоящих Играх будущего и Играх дружбы», — сказал Путин в обращении, опубликованном на сайте президента страны.

Напомним, первые Всемирные игры дружбы пройдут в Москве и Екатеринбурге с 15 по 29 сентября 2024 года. Первый розыгрыш турнира Игры будущего, который объединит соревнования в цифровом и физическом измерениях, состоится в Казани с 21 февраля по 3 марта 2024 года. Первая жеребьёвка Игр будущего пройдёт 20 декабря.