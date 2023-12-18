СМИ: американскому баскетболисту предъявили обвинение в убийстве

Нападающему «Стоктон Кингз» Ченсу Команчу, выступающему в Лиге развития Национальной баскетбольной ассоциации (НБА), предъявили обвинение в убийстве 23-летней девушки Марайны Роджерс. Об этом сообщает ESPN.

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Роджерс была объявлена пропавшей без в вести в Лас-Вегасе 7 декабря. Ее тело обнаружили в пустынной местности в Хендерсоне, штат Невада. По информации полиции, 5 декабря девушка гуляла с друзьями и пошла на заранее назначенную встречу с девушкой баскетболиста, 19-летней Сакари Харден, на которую пришел и Команч. С тех пор и до момента обнаружения тела ее судьба остается неизвестной.

15 декабря Команча задержали агенты ФБР в округе Сакраменто, штат Калифорния. Сейчас он находится под стражей без возможности выйти под залог. Его подругу арестовали в Лас-Вегасе 13-декабря. Баскетболист должен будет предстать перед судом уже завтра, 19 декабря, ожидается его экстрадиция в Неваду.