СМИ: американскому баскетболисту предъявили обвинение в убийстве девушки
Нападающему «Стоктон Кингз» Ченсу Команчу, выступающему в Лиге развития Национальной баскетбольной ассоциации (НБА), предъявили обвинение в убийстве 23-летней девушки Марайны Роджерс. Об этом сообщает ESPN.
Роджерс была объявлена пропавшей без в вести в Лас-Вегасе 7 декабря. Ее тело обнаружили в пустынной местности в Хендерсоне, штат Невада. По информации полиции, 5 декабря девушка гуляла с друзьями и пошла на заранее назначенную встречу с девушкой баскетболиста, 19-летней Сакари Харден, на которую пришел и Команч. С тех пор и до момента обнаружения тела ее судьба остается неизвестной.
15 декабря Команча задержали агенты ФБР в округе Сакраменто, штат Калифорния. Сейчас он находится под стражей без возможности выйти под залог. Его подругу арестовали в Лас-Вегасе 13-декабря. Баскетболист должен будет предстать перед судом уже завтра, 19 декабря, ожидается его экстрадиция в Неваду.
Отметим, что за свою карьеру Команч сыграл один матч в чемпионате НБА в составе «Портленд Трейл Блэйзерс». С тех пор он продолжал выступать в Лиге развития.