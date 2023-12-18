Российский футболист пожаловался на рост цен при прежней зарплате

«Уже хлеб стоит 100 рублей, хотя раньше рублей за 20 можно было купить. Значит, футболисты тоже ощущают рост цен? Да, конечно, как все люди», — заявил игрок, добавив, что подорожания яиц он не заметил, так как нечасто их ест.