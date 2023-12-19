Губерниев и Трусова могут записать совместную песню

«Это всего лишь название песни — "Я не кукла". Я скажу так: слабаки поют в караоке, а у всех остальных есть группы, как у меня, например. Поэтому Трусова тоже не стоит на месте, развивается, выпустила трек, соберёт тоже группу, может, мы с ней вместе что-нибудь забацаем. Когда люди развиваются и не стоят на месте, это всегда хорошо. Я ей желаю всяческих удач», — сказал Губерниев в интервью «РИА Новости».