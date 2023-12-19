В Орле директор футбольного клуба избил детского тренера

Фурсин в комментарии RT рассказал, что инцидент произошел еще в июле и уже давно исчерпан. По его словам, он атаковал Милюкова, так как тот постоянно приходил на стадион в нетрезвом виде, в том числе появлялся в таком состоянии в VIP-ложах, где находилось руководство Орловской области.