Олимпийский чемпион признался в ненависти к Норвегии

«Все эти предложения и высказывания от МОК направлены только на то, чтобы унизить Россию. Все решения по нейтральному статусу — это чистой воды унижение. Мы же великая держава, а не какая-то банановая республика.



Мы же не Норвегия, где все отмороженные, я и соревновался с ними, и не раз бывал в этой стране. Я всю жизнь не могу их терпеть. Я их ненавижу, а мы же столько лет их кормили. Как и Финляндию», — заявил Тихонов.