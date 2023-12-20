Столяров: закон о турнире "Игры будущего" будет стимулировать интерес к фиджитал-спорту

МОСКВА, 20 декабря. /ТАСС/. Принятый Госдумой закон о турнире "Игры будущего" позволит стимулировать интерес к фиджитал-спорту. Такое мнение ТАСС высказал руководитель турнира "Игры будущего" Игорь Столяров.

В пятницу Госдума приняла во втором и сразу третьем чтениях законопроект о Международном мультиспортивном турнире "Игры будущего", в котором закреплены цели соревнований, полномочия организаторов и другие необходимые для их проведения положения.

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"Основная цель закона - закрепление прав за Россией как родоначальницы нового спортивного продукта фиджитал-турнира "Игры будущего", - сказал Столяров. - С принятием данного закона произошло несколько важных изменений и были установлены важные правовые основы. В законе четко определены цели "Игр будущего", эти соревнования нацелены на продвижение и популяризацию видов спорта, которые объединяют физическую активность и цифровые технологии. Это значит, что турнир способствует развитию инновационных видов спорта и их распространению как на национальном, так и на международном уровнях".

"Закон определяет полномочия организаторов турнира и устанавливает правила для его проведения, это важно для обеспечения законности и четкости организации турнира. Турнир должен проводиться минимум по двум спортивным дисциплинам с определенной периодичностью. Это может быть раз в год или раз в четыре года, такой подход позволяет планировать и структурировать соревнования. Закон уточняет понятия, связанные с фиджитал-спортом, включая технические аспекты и правила проведения, это помогает избежать недоразумений и неопределенностей в правовых нормах. Все эти изменения способствуют созданию стабильной и законной среды для развития и проведения "Игр будущего". Они также могут стимулировать интерес к фиджитал-спорту и способствовать его росту как новой области соревнований", - добавил он.