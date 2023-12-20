Фигуристка показала фигуру в откровенном купальнике

Двукратный призер первенства России среди юниоров в женском одиночном катании Станислава Константинова опубликовала в сториз Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена) фотографию с отдыха.

В августе 2022 года Константинова объявила о приостановке карьеры. В июле 2023 года девушка рассказала изданию «Спорт-Экспресс», что закончила карьеру из-за отсутствия мотивации. Она объяснила это тем, что пик ее формы прошел. Спортсменка считает, что не сможет превзойти свои прошлые результаты. Сестра Константиновой продолжает заниматься фигурным катанием.