В Петербурге ввели масочный режим для работников на спортивных мероприятиях

С 20 декабря в Санкт-Петербурге вводится масочный режим для работников организаций при проведении массовых новогодних, спортивных, культурных мероприятий. Постановление об этом подписано главным государственным санитарным врачом по городу Санкт-Петербургу Наталией Башкетовой.

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«Руководителям всех организаций и учреждений независимо от форм собственности при организации и проведении массовых новогодних, спортивных, культурных мероприятий обеспечить: использование работниками организаций и учреждений средств индивидуальной защиты органов дыхания (масок)», — написано в постановлении.

Данные нормы вводятся ввиду увеличения показателей заболеваемости населения ОРВИ и новой коронавирусной инфекции в Санкт-Петербурге в последние недели.