Валуев рассказал, кто должен понести ответственность за гибель боксера в Первоуральске
Ответственность за гибель 14-летнего боксера в Первоуральске (Свердловская область) должны понести организаторы турнира. Такое мнение высказал депутат Госдумы Николай Валуев.
"Сам факт того, что мероприятие было не зарегистрировано должным образом, уже налагает ответственность на тех, кто организовывал его. Безусловно, они будут нести ответственность за произошедшее", – сказал он telegram-каналу Shot.
Николай Валуев также подчеркнул, что второй участник поединка не должен нести никакой ответственности, передает "Уралинформбюро".
Стоит напомнить, что трагедия произошла во время открытого первенства по боксу городского округа Первоуральск 17 декабря. Юноша в финальном поединке пропустил несколько ударов в корпус и голову, потерял сознание, а после был госпитализирован в больницу, где скончался. Возбуждено уголовное дело.