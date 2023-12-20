В РФС заявили о двойных стандартах в отношении России и Израиля

«Мы видим принцип двойных стандартов. Мы не призываем наложить на какую-то страну санкции, просто не хотим, чтобы принимались политизированные решения в адрес кого бы то ни было. В наш адрес такое решение и было принято. Мы не можем играть, а Израиль может — вот и все отличие», — сказал Дюков.