ВЦИОМ: россияне назвали Костомарова спортсменом года в России, Валиева – 2-я, в рейтинг вошли Овечкин, Большунов, Трусова и Медведева

Россияне назвали Романа Костомарова спортсменом года в стране, согласно ВЦИОМ.

Россияне назвали Костомарова спортсменом года
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О результатах опроса Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ) сообщает «Р-Спорт».

Олимпийского чемпиона 2006 года в танцах на льду выбрали 8% респондентов. Второй стала фигуристка Камила Валиева (5%).

По 2% голосов получили хоккеист «Вашингтона» Александр Овечкин, трехкратный олимпийский чемпион по лыжным гонкам Александр Большунов, серебряные призеры Олимпийских игр в фигурном катании Александра Трусова и Евгения Медведева.

Отмечается, что 72% опрошенных затруднились с ответом. Еще 7% назвали другие имена.

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Камила Валиева
Евгения Медведева
Александр Большунов
Александр Трусов
Александр Овечкин
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