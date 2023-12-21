Россияне назвали спортсменом года Романа Костомарова

Фигурист Роман Костомаров является спортсменом года по версии россиян, а писателем года выбрали Захара Прилепина. Об этом журналистам сообщил генеральный директор ВЦИОМ Валерий Федоров.

«Кого мы можем назвать спортсменом года – Роман Костомаров оказался таковым. 8% его назвали спортсменом года. На второй позиции Камила Валиева – 5%, и третье место разделили четыре спортсмена – Александр Большунов, Александра Трусова, Евгения Медведева и Александр Овечкин», – сказал Федоров.