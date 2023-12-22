В Зал славы регби России впервые включены женщины

22 декабря в Москве состоялось заключительное заседание Высшего совета Федерации регби России. В ходе заседания было утверждено введение новых лиц в Зал славы российского регби. Об этом сообщается на официальном сайте Федерации регби России.

Байзат Хамидова является чемпионкой Универсиады 2013 года и семикратной чемпионкой Европы по регби-7. Марина Мясникова четыре раза становилась чемпионкой Европы по регби-7 и также выигрывала Универсиаду 2013 года. Екатерина Скоромко, помимо чемпионства Универсиады и четырёх титулов чемпиона Европы по регби-7, выступает в регби-15. В этом виде спортсменка завоевала бронзовые медали чемпионата Европы 2016 года. Анастасия Мухарьямова дважды выигрывала европейский чемпионат по регби-7.