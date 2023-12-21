Абызова приговорили к 12 годам колонии и штрафу в 80 млн рублей

МОСКВА, 21 декабря. /ТАСС/. Преображенский суд Москвы приговорил к 12 годам колонии бывшего министра по вопросам Открытого правительства РФ Михаила Абызова, обвиняемого в создании преступного сообщества, незаконном предпринимательстве и отмывании денег. Как передает корреспондент ТАСС из зала суда, в качестве дополнительного наказания экс-министру назначен штраф в размере 80 млн рублей.

"Признать Абызова виновным. Путем частичного сложения наказаний и по совокупности преступлений окончательно назначить ему наказание в виде 12 лет лишения свободы с отбыванием в колонии общего режима. В качестве дополнительного наказания назначить штраф в размере 80 млн рублей", - говорится в приговоре.

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Как ожидается, защита всех фигурантов дела обжалует обвинительный приговор. "После изучения приговора и общения с подзащитными будет окончательно принято решение обжаловать или нет", - сообщил ТАСС адвокат одного из фигурантов Артур Большаков. Он отметил, что это общая позиция защитников всех осужденных.

Суд также лишил Абызова ордена Дружбы и наложил ограничения после отбытия им наказания на срок пять лет: нельзя покидать место жительства и посещать массовые мероприятия. Вместе с тем суд освободил Абызова от наказания по статье о коммерческом подкупе в связи с истечением срока давности.

Таким образом, Абызов может попросить об условно-досрочном освобождении через год, так как суд засчитал ему день за полтора время, проведенное под стражей с марта 2019 года.