Юрист: решение Европейского суда по Суперлиге наносит удар по монополии МОК

— Решение Европейского суда по Суперлиге, вынесенное против монополии ФИФА и УЕФА в мировом футболе, косвенно наносит удар и по монополии МОК в современном международном спортивном движении. В частности, косвенно решение играет в поддержку организации и «Игр дружбы», и других альтернативных международных мультиспортивных соревнований.



Сегодняшнее монопольное положение МОК привело к политизации международного спорта, нарушению принципа равенства спортсменов из всех стран, грубому массовому нарушению прав человека на занятия спортом, равноправный доступ к участию в соревнованиях, дискриминации по национальному признаку и признаку принадлежности к государству, нарушению прав атлетов на труд, на гражданство, самоопределение и самоидентификацию, к причинению имущественного, морального и репутационного вреда спортсменам и к недобросовестной конкуренции в спорте. Применению политических решений и санкций к спортсменам, которые никаких норм права не нарушали. Монопольное положение МОК выхолащивает также миростроительную миссию международного спорта как средства предотвращения конфликтов и объединения людей разных стран вокруг ценностей спорта.



Таким образом, в соответствии с европейским правом и с учетом решения Европейского суда по футбольной Суперлиге создание альтернативных систем международных спортивных соревнований высшего уровня, в частности «Игр будущего», Игр БРИКС и «Игр дружбы», правомерны, и это будет препятствовать массовому нарушению прав спортсменов, спортивных организаций и фундаментальных принципов международного спортивного права, имеющих место сегодня в силу монопольного положения топовых международных спортивных организаций. И тем самым будет способствовать прогрессивному развитию спорта как на национальных, так и на международном уровне, — сказал Алексеев корреспонденту «Матч ТВ».