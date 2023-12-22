Экс-хавбек «Динамо» Гришин о повестке в сентябре 2022-го: «Больше ко мне не приходили. Нас, обычных граждан, это все пока не касается, есть обученные люди»

Сергей Гришин рассказал, что случилось после того, как ему пришла повестка.

Гришин рассказал, что случилось после того, как ему пришла повестка
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В сентябре прошлого года бывший полузащитник «Динамо» и сборной России рассказал: «Повестку обнаружил в почтовом ящике. Мои действия? Жду дальше».

– В сентябре прошлого года вы рассказывали, что получили повестку. После этого – никаких новостей. Волнительно.

– Если кто-то подумал, что меня забрали в армию, то это не так (смеется). С этой повесткой вообще получилась непонятная история. В день, когда Путин объявил частичную мобилизацию, мы встретились с другом. Его жена пошутила: «Слышали, мобилизацию объявили? Завтра заберут вас».

– Многие так шутили.

– Дальше еще круче. Встал на следующий часов в 11 и пошел гулять с собакой. Открываю дверь квартиры, а на пороге лежит повестка. На ней написано: «Явиться в военкомат в 9 утра». Ну, как я явлюсь в 9 утра, если на часах почти полдень? Положил этот листочек в почтовый ящик и пошел дальше гулять с собакой. А что мне надо было сделать? Самому им позвонить – «Алло, вы меня вызывали?». Конечно, нет. На этом все закончилось, больше ко мне никто не приходил.

– Готовы были пойти в армию?

– Если бы ко мне пришли и сказали бы, что во мне нуждается родина, то, конечно, пошел бы. А кто не пошел бы за родину? Но нас, обычных граждан, это все пока не касается, есть обученные люди, – сказал Гришин.

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