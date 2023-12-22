Сергей Гришин рассказал, что случилось после того, как ему пришла повестка.

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В сентябре прошлого года бывший полузащитник «Динамо» и сборной России рассказал: «Повестку обнаружил в почтовом ящике. Мои действия? Жду дальше».

– В сентябре прошлого года вы рассказывали, что получили повестку. После этого – никаких новостей. Волнительно.

– Если кто-то подумал, что меня забрали в армию, то это не так (смеется). С этой повесткой вообще получилась непонятная история. В день, когда Путин объявил частичную мобилизацию, мы встретились с другом. Его жена пошутила: «Слышали, мобилизацию объявили? Завтра заберут вас».

– Многие так шутили.

– Дальше еще круче. Встал на следующий часов в 11 и пошел гулять с собакой. Открываю дверь квартиры, а на пороге лежит повестка. На ней написано: «Явиться в военкомат в 9 утра». Ну, как я явлюсь в 9 утра, если на часах почти полдень? Положил этот листочек в почтовый ящик и пошел дальше гулять с собакой. А что мне надо было сделать? Самому им позвонить – «Алло, вы меня вызывали?». Конечно, нет. На этом все закончилось, больше ко мне никто не приходил.

– Готовы были пойти в армию?