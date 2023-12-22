Навка: в руководстве МОК нужен «такой, как Путин»
Олимпийская чемпионка в танцах на льду Татьяна Навка заявила, что Международный олимпийский комитет (МОК) придерживался бы олимпийских правил, если бы его возглавлял такой человек, как президент России Владимир Путин. Об этом она рассказала в эфире шоу РИА Новости «Два слова».
Ранее в МОК решили допускать россиян и белорусов до соревнований при соблюдении ряда условий: участие будет возможно лишь в нейтральном статусе (без флага и гимна) и если спортсмен не связан с армией и органами безопасности своих стран, а также не поддерживает спецоперацию публично.
Навке задали вопрос: можно ли «в чем-то понять» главу МОК Томаса Баха.
«Если бы на его месте был такой, как Владимир Владимирович Путин…» - ответила она.
По мнению спортсменки, Путин придерживался бы тех олимпийских правил, «которые существовали всю жизнь».
«На время военных действий спортсменов не трогали, это не смешивали в одну кашу. Все было бы четче и строже», - заключила она.