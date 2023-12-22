Олимпийская чемпионка в танцах на льду Татьяна Навка заявила, что Международный олимпийский комитет (МОК) придерживался бы олимпийских правил, если бы его возглавлял такой человек, как президент России Владимир Путин. Об этом она рассказала в эфире шоу РИА Новости «Два слова».

Ранее в МОК решили допускать россиян и белорусов до соревнований при соблюдении ряда условий: участие будет возможно лишь в нейтральном статусе (без флага и гимна) и если спортсмен не связан с армией и органами безопасности своих стран, а также не поддерживает спецоперацию публично.

Навке задали вопрос: можно ли «в чем-то понять» главу МОК Томаса Баха.

«Если бы на его месте был такой, как Владимир Владимирович Путин…» - ответила она.

По мнению спортсменки, Путин придерживался бы тех олимпийских правил, «которые существовали всю жизнь».