Актер Адам Драйвер назвал любимого спортсмена

«Я большой фанат баскетбола с самого детства. Что касается других видов спорта, я не большой любитель футбола. У меня нет любимого футбольного клуба. Но я болею за Новака Джоковича. Он действительно превосходный спортсмен. Мне нравится наблюдать за его игрой», — приводит слова Драйвера La Gazzetta dello Sport.