Вяльбе резко высказалась о вечеринке Ивлеевой

«Не хочу это рекламировать. Мне глубоко неприятно. Увидела только cейчаc, cмотря «60 минут» на канале «Роccия». Мне противно, что это обcуждают, это показываетcя и в это время дети подходят к телевизору… Меня это очень сильно раздражает. Но то, что они моральные уроды — это и так понятно. По-другому не назовешь», — заявила Вяльбе.