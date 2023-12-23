Российский боксер-чемпион погиб в ДТП

Победитель первенств России и Европы по боксу Альберт Родионов погиб в ДТП в Краснодарском крае. Об этом ТАСС сообщила Федерация бокса России.
Обстоятельства аварии, ставшей причиной смерти спортсмена, не уточняются. Федерация бокса выразила соболезнования родным и близким чемпиона.
Родионову было 25 лет. У него остались жена и семилетняя дочь.
Родионов — трехкратный победитель первенства России и победитель первенства Европы по боксу. В 2021–2022 годах боксер провел два боя в поп-ММА в промоушенах Hardcore и Nomad FC.
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