Российский боксер-чемпион погиб в ДТП

Победитель первенств России и Европы по боксу Альберт Родионов погиб в ДТП в Краснодарском крае. Об этом ТАСС сообщила Федерация бокса России.

Обстоятельства аварии, ставшей причиной смерти спортсмена, не уточняются. Федерация бокса выразила соболезнования родным и близким чемпиона.

Родионову было 25 лет. У него остались жена и семилетняя дочь.