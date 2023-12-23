Навка рассказала о предательстве Костомарова

Российская фигуристка и жена пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова Татьяна Навка сообщила о ситуации, в которой ее обидел спортсмен Роман Костомаров. По ее словам, он отказался участвовать в ее шоу и выбрал программу фигуриста Ильи Авербуха.

«Когда я решила пойти в продюсирование и создать свое шоу, я сказала Роману, что хочу выступать с ним. Он ответил, что не хочет предавать Авербуха», — заявила Навка в беседе с РИА Новости.

По ее словам, Авербух был в то время конкурентом. Она отметила, что ей было обидно из-за решения Костомарова.