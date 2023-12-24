Костомаров, Крюков, Ягудин представили свои олимпийские медали на Аллее славы на ВДНХ

МОСКВА, 24 декабря. /ТАСС/. Олимпийские чемпионы Роман Костомаров, Светлана Ишмуратова, Никита Крюков, Алексей Ягудин, Анна Богалий выставили свои золотые медали на всеобщее обозрение на Аллее славы зимних видов спорта на ВДНХ, открытие которой состоялось в воскресенье. Об этом сообщает корреспондент ТАСС с места событий.