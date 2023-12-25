Бузова выбрала лучшего спортсмена года в России

«Вы знаете, я однозначно назвала бы имя Романа Костомарова. Слезы наворачиваются на глаза, когда видишь силу, мощь, невероятную волю к жизни этого спортсмена и человека, ежедневное преодоление себя. Не опустить руки, а начинать все заново, выйти на лед — я даже не могу представить, что в те моменты чувствовал Роман. Это пример для многих спортсменов, людей. Я желаю ему скорейшего восстановления и новых успехов!» — сказала Бузова.