Бразильскую триатлонистку сбили на мотоцикле во время тренировки

Бразильская триатлонистка Луиза Баптиста находится в тяжелом состоянии после того, как ее сбил мотоциклист во время тренировки, сообщает Globo Esporte.

Инцидент произошел утром в субботу в бразильском городе Сан Карлус (штат Сан Паулу). 29 летняя спортсменка ехала на велосипеде по автомобильной дороге, сзади в нее врезался мотоциклист. Выяснилось, что у него не было водительских прав. Баптиста была доставлена в больницу с травмами средней степени тяжести.

В протоколе полиции было зарегистрировано причинение телесных повреждений по неосторожности, мотоцикл нарушителя был конфискован. Триатлонистка получила множественные травмы, в том числе повреждение правого легкого, переломы нескольких ребер, ключицы и правой ноги. В заявлении больницы говорится, что бразильянка перенесла операцию, она остается в медикаментозном сне на искусственной вентиляции легких в тяжелом состоянии в реанимации.

Олимпийский комитет Бразилии в социальных сетях пожелал спортсменке скорейшего выздоровления.