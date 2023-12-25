Тренер сборной Украины высказался о том, что в НХЛ нет акций протеста против россиян

«Я не могу ответить почему. Я знаю, насколько я слышал, что сначала в Вашингтоне были какие-то прецеденты, когда просто хотели украинские или российские флаги занести на игру и запретили. НХЛ – это большая машина, которая сама за себя. Им следует и должно защищаться от политики. Потому они не допустят никаких политических акций. Я ведь не знаю, как они эти протесты могут создавать и где. На улице просто, перед кем? Нет! Вот у НХЛ есть своя политика, которую они делают. На эту тему они не разговаривают», — приводит слова Христича sport.nv.ua.