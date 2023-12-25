Серена Уильямс пожертвовала свое грудное молоко нуждающимся

Серена Уильямс пожертвовала своё грудное молоко нуждающимся
Теннисистка Серена Уильямс уже дважды мама. В августе этого года легендарная спортсменка родила вторую дочь. Грудного молока для малышки оказалось настолько много, что Серена решила распорядиться им необычным образом. Теннисистка рассказала, что уже несколько раз жертвовала своё молоко в специальный банк, который обеспечивает им нуждающихся мам и детей.
Во время недавней поездки в Нью-Йорк у меня осталось слишком много грудного молока, поэтому я решила пройти анализы и пожертвовать его, вместо того чтобы выбрасывать или увозить обратно домой, — отметила спортсменка.
По словам Серены, молоко, запакованное в специальные герметичные пакеты, хранится в холодильнике, а банк сам распределяет его малышам.
Я знаю очень много невероятных женщин, которые не могут самостоятельно вырабатывать молоко, но так нуждаются в нём. Мои пожертвования будут анонимными, но я рада, что могу помочь хотя бы так, — подчеркнула звезда.
Уильямс старается посвящать много времени благотворительности. Ранее бывшая первая ракетка мира построила несколько школ в Африке, а вместе с этим она регулярно выплачивает стипендии талантливым студентам.