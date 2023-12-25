Казахстанская модель рассказала о роли Аршавина в ее судьбе

Казахстанская модель Ольга Семенова призналась, что встреча с известным футболистом Андреем Аршавиным положительно отразилась на ее судьбе, пишет «СтарХит».

Модель пояснила, что встретилась со спортсменом в 2017 году. Вместе с подругой она поздно вечером приехала к нему в гостиницу. Во время встречи, по ее словам, Аршавин шутил, смеялся, проявлял к ней внимание, согласился сделать совместное фото.

Семенова отметила, что в дальнейшем не встречалась с футболистом. Вместе с тем, определенные последствия, как негативные, так и положительные, у встречи были.

«Благодаря Аршавину я стала в какой-то момент долларовым миллионером. Аршавин сыграл очень важную роль в моей жизни, несмотря на то, что грязи, хайпа, негатива я огребла сполна», — подчеркнула модель.

По данным портала, в 2017 году футболист встречался с бизнесвумен Алисой Казьминой. Когда она узнала о краткосрочном романе возлюбленного, то очень рассердилась и написала Ольге письмо с угрозами.

Модель ответила, что не собиралась и не собирается строить отношения со спортсменом.