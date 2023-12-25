Многократный чемпион СССР по велоспорту Евгений Власов умер в возрасте 90 лет

— С прискорбием сообщаем, что 25 декабря в возрасте 90 лет скончался Евгений Дмитриевич Власов — мастер спорта международного класса по велосипедному спорту, мастер спорта по мотоциклетному спорту. Рекордсмен мира, участник шести чемпионатов мира, 12 кратный чемпион СССР и РСФСР по велосипедному спорту в гонках за лидером, автор 30 патентов и авторских свидетельств на изобретения и промышленные образцы. В период работы тренером подготовил более 20 ти мастеров спорта и 6 чемпионов.



Федерация велосипедного спорта России выражает глубокие соболезнования родным, близким, коллегам и воспитанникам Евгения Дмитриевича, — говорится в сообщении.