Суд освободил Никиту Белых от наказания по делу о превышении полномочий

КИРОВ, 26 декабря. /ТАСС/. Октябрьский районный суд Кирова приговорил ранее осужденного за взятку экс-губернатора Кировской области Никиту Белых к 2,5 года лишения свободы по делу о превышении полномочий и освободил от наказания в связи с истечением срока давности, передает корреспондент ТАСС из зала суда.

"Белых Никиту Юрьевича признать виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст 285 УК РФ, и назначить наказание в виде 2 лет и 6 месяцев лишения свободы с лишением права занимать должности на госслужбе на срок 2 года. Освободить его от назначенного наказания в связи с истечением срока давности уголовного преследования и оправдать по предъявленному обвинению в совершении преступления по ч. 3 ст. 286 УК РФ в связи с отсутствием в его деянии состава преступления. Признать право на реабилитацию", - сказал судья.