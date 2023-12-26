МВД России объявило в розыск шпажистов Сергея и Виолетту Бида, уехавших в США

МВД России объявило в розыск по уголовной статье шпажистов Сергея и Виолетту Бида, которые приняли участие в чемпионате США без согласия российской стороны. Об этом сообщает ТАСС. Статья Уголовного кодекса России, по которой разыскивают вице-чемпиона Олимпийских игр в Токио Сергея Биду и его жену, призерку чемпионатов мира Виолетту, не называется. Сергей Бида - серебряный призер Олимпийских играх - 2020 в Токио в командном турнире. Виолетта Бида - призер чемпионата мира. Супруги Бида переехали в США и живут в Калифорнии. Они, будучи действующим офицером Росгвардии и действующей военнослужащей, выступили на чемпионате США без согласия российской стороны. В связи с этим от должности старшего тренера мужской команды российских шпажистов руководством Федерации фехтования России был освобожден Александр Глазунов. В марте Европейская конфедерация фехтования разрешила российским спортсменам участвовать в турнирах в нейтральном статусе. Однако позднее организация отказала в допуске многим ведущим атлетам.