Бекхэму на Рождество подарили курятник

Бекхэм является воспитанником английского «Манчестер Юнайтед», откуда затем перешёл в мадридский «Реал». Затем англичанин перебрался в «Лос-Анджелес Гэлакси» на правах свободного агента. При этом из американского клуба отдавался в аренду в итальянский «Милан» дважды. Последним клубом для Бекхэма стал французский «ПСЖ», в котором он завершил карьеру летом 2013 года.