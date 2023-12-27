Ирина Винер оценила сериал "Слово пацана"

"В магазинах все есть, причем продукты - органически чистые, что важно для здорового образа жизни. Такие продукты остались только у нас: к примеру, в Китае обожают российские продукты, потому что они не генномодифицированные. Так что у нас все нормально и с пацанами, и с будущим поколением: мы выигрываем конкурсы и по физике, и по химии. В Америке им дают зеленый свет, просят остаться, но никто не соглашается", - отметила Винер.