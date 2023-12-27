СМИ: фехтовальщикам Сергею и Виолетте Бида грозит до десяти лет тюрьмы

Российским фехтовальщикам Сергею и Виолетте Бида, объявленным в розыск Министерством внутренних дел Российской Федерации, может грозить до десяти лет тюремного заключения. Как утверждает телеграм-канал «SHOT», спортсмены разыскиваются по уголовной статье «Самовольное оставление части или места службы».

Напомним, серебряный призёр Олимпиады в Токио в командном турнире Сергей Бида и его жена Виолетта, являющаяся призёром чемпионата мира, переехали в США и проживают в штате Калифорния. При этом Сергей Бида является действующим офицером Росгвардии и членом общества «Динамо», а Виолетта — действующей военнослужащей и членом общества ЦСКА.