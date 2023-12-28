Мать сбежавшего в США фехтовальщика объяснила поступок сына

Мать российского шпажиста Сергея Биды Елена Гришина рассказала, что ее сын уехал вместе со своей женой Виолеттой в США на лечение. Газета.Ru
По ее словам, сын несколько раз пытался уволиться из Росгвардии, но ему в этом отказали. «У него имелось разрешение на выезд из страны от Минспорта. Соответствующие списки составлял главный тренер сборной России Ильгар Мамедов. Их он отправлял в том числе в Росгвардию, поскольку в нем присутствовали и другие фехтовальщики. Аналогичный список был в Министерстве обороны. Там их подписывали», — подчеркнула мать шпажиста. Lenta.ru
Российские фехтовальщики Сергей Бида и его супруга Виолетта объявлены в розыск. Им грозит от пяти до десяти лет за самовольное оставление части, поскольку они военнообязанные. Сергей также является серебряным призером Олимпийских игр в командном турнире в Токио, а его супруга имеет призовое место на чемпионате мира. Они переехали в США в этом году и проживают в Калифорнии. Ura.Ru