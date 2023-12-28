Юрист оценил шансы на привлечение к суду уехавших в США российских шпажистов

Завкафедрой уголовного процесса, правосудия и прокурорского надзора юридического факультета МГУ имени М.В. Ломоносова Леонид Головко оценил шансы на привлечение к суду уехавших в США российских фехтовальщиков Сергея Биды и его жены Виолетты. Его слова приводит «Говорит Москва» .

По мнению юриста, шпажисты вряд ли предстанут перед судом из-за своего местонахождения.

«В данном случае для проведения заочного рассмотрения нужны определенные основания, поэтому вполне возможно, что дело будет приостановлено», — отметил Головко. Ранее Елена Гришина, мать Сергея Биды, рассказала об обстоятельствах его отъезда в США. «У него имелось разрешение на выезд из страны от Минспорта», — пояснила Гришина.

26 декабря МВД России объявило в розыск Сергея Биду и его жену Виолетту за самовольный отъезд в США. Они являлись действующими офицерами Росгвардии. По информации Telegram-канала Shot, им грозит до десяти лет лишения свободы по статье 337 УК РФ («Самовольное оставление части или места службы»).