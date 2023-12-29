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Украинский боксер Редкач назвал трусами всех, кто посетил вечеринку Ивлеевой

Известный украинский боксер Иван Редкач в своих социальных сетях высказался о скандальной вечеринке российского блогера Насти Ивлеевой.

«Настя, респект за вечеринку, а все трусы, кто там был. Киркоров тусить — так первый, а как сразу: «Я не виноват. Я не в ту дверь зашел», — написал Редкач.

Ивлеева организовала вечеринку 20 декабря в клубе «Мутабор». Согласно дресс-коду, гости должны были прийти в полуобнаженном виде. Мероприятие посетили Ксения Собчак, Ольга Орлова, Филипп Киркоров, Глюкоза, Лолита Милявская, Оксана Самойлова, рэпер Vacio и Джиган.

21 декабря депутат Государственной думы Мария Бутина попросила МВД, Роскомнадзор и Минкультуры проверить вечеринку, которую организовала Ивлеева. Многие гости вечеринки уже принесли свои извинения.

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Сообщалось, что в качестве приглашенных лиц был бывший футболист сборной России Федор Смолов, который в настоящий момент выступает за московское «Динамо». Нападающий на тусовку не пришел.

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