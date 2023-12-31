Ишмуратова: МОК скоро будет звать РФ на международные соревнования

Ишмуратова: МОК скоро будет звать Россию на международные соревнования
Международный олимпийский комитет (МОК) и спортивные федерации сами будут приглашать российских спортсменов на соревнования. Такой прогноз сделала двукратная олимпийская чемпионка по биатлону Светлана Ишмуратова, сообщает РИА Новости.
Спортсменка считает, что «США и его сателлиты будут как можно дольше продлевать эту ситуацию». Однако всё кардинально изменится, когда Россия добьется целей СВО.
«МОК и федерации уже сами будут приглашать, и просить участвовать во многих соревнованиях. Я думаю, что нужно дождаться этого момента и выступать уже и с гимном, и с флагом, и все как мы любим», — сказала Ишмуратова.
По ее словам, санкционный режим в отношении российского спорта будет снят, и «нам надо будет завоевывать наши недостающие олимпийские награды».
Ранее олимпийская чемпионка по синхронному плаванию Светлана Ромашина пожелала российским спортсменам терпения, сил и полноценного возвращения на мировую арену.