Роман Костомаров обратился к россиянам в Новый год

Российский фигурист Роман Костомаров и его супруга выступили с новогодним обращением к россиянам.

«Всем привет и с Новым годом! Крепкого-крепкого здоровья в первую очередь! И чтобы близкие всегда были рядом!» — пожелал спортсмен на видео, опубликованном в Telegram-канале.

Костомаров 17 декабря участвовал в шоу «Вместе и навсегда». Он вышел на лед в коньках и с бывшей партнершей Татьяной Навкой исполнил фрагмент произвольной программы «Кармен» — победной для пары на туринской Олимпиаде 2006 года.